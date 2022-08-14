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Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

14.08.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hürriyet Mahallesi Cuma pazarı mevkisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Sinan Ş. (36), Onur Ö. (23) ve Uğur Turan Ö. (25) bıçakla yaralandı.

Bu sırada olay yerinde devriye atan polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Sinan Ş. ile Uğur Turan Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi ise gözaltına aldı.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 bıçağı bir apartmanın önündeki kanalizasyon giderinden çıkardı.

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

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