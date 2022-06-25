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Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü

25.06.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te bir demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Karabük-Safranbolu kara yolu Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik haddehanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Fabrika çalışanları ve Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangın, haddehanede zarara yol açtı.

Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te demir çelik haddehanesinde çıkan yangın söndürüldü

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yangın Karabük

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