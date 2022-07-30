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Karabük'te eve giren tilki cep telefonuyla görüntülendi

30.07.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te eve giren tilki cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'te bir eve giren tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurtuluş Mahallesi'nde müstakil evde oturan Fatma Ulusoy'un evine kapıdan tilki girdi.

Bir süre evin içinde dolaşan tilki cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Fatma Ulusoy, AA muhabirine, evde bir tilki görünce çok şaşırdığını söyledi.

Tilkiyi hemen cep telefonuyla görüntülediğini belirten Ulusoy, hayvanın evin içinde bir süre gezindikten sonra kapıdan dışarı çıktığını kaydetti.

Karabük'te eve giren tilki cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'te eve giren tilki cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'te eve giren tilki cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'te eve giren tilki cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'te eve giren tilki cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'te eve giren tilki cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'te eve giren tilki cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'te eve giren tilki cep telefonuyla görüntülendi

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