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Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

08.08.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde girdikleri kanyonda kaybolan 6 kişilik gruptan 4'ü kendi imkanlarıyla çıkarken, mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Dün sabah saatlerinde Yaci Kanyonu'na giren ve akşam saatlerinde dönmesi gereken 6 kişilik gruptan haber alamayan arkadaşları, durumu jandarma, UMKE ve AFAD'a bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, gece saatlerinde kanyona girdi.

Gruptaki Murat. Ö, Mustafa Ö, Erkan Haluk Y. ve Tulga Ş, kendi imkanlarıyla Konarı köyü yakınlarında kanyondan çıkmayı başardı.

Gruptan ayrıldıkları ve mahsur kaldıkları anlaşılan Ayşenur B. ile Muharrem S'nin yerini tespit eden ekipler, iki kişiye dron ile yiyecek ve içecek ulaştırdı.

Mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

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Karabük Safranbolu kurtarma mahsur

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