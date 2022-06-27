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Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

27.06.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Yaşanan heyelan nedeniyle Necati Ören Caddesi ulaşıma kapandı.

Ibrıcak köyünde tarım alanları zarar gördü, kara ve demir yolları geçen iki köprüden kontrollü geçiş sağlanıyor.

Değirmenyanı köyünde de heyelan nedeniyle ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

İlçede tehlike altındaki yol, köprü ve hemzemin geçitlerde İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kriz masası oluşturan Karabük Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

İlçede dün sağanak nedeniyle Şeker Deresi'nin üzerinde bulunan köprünün bir bölümü kısmen çökmüş, bazı iş yerlerini su basmış, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Atatürk Mahallesi'nde yaşanan heyelan nedeniyle yan yol ulaşıma kapanmıştı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı da ilçede incelemelerde bulunmuştu.

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

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