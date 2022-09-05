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Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

05.09.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Eskipazar ilçesi Arslanlar köyü yolunda bir aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki B.Ş. (18), S.S. (22) ve T.E'nin (30) üzerinde yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu ve sarı renkli sıvı bulunan şişe, "payp" olarak bilinen 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Karabük-Bartın kara yolu Safranbolu ilçesi Nebioğlu köyü yakınlarında ise F.T. (26) ve R.D'nin (40) içinde bulunduğu araçta arama yapan ekipler 168 gram esrar buldu.

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminalinde durdurulan M.A'nın (27) üzerinde yapılan aramada ise 8 gram metamfetamin ve 9 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

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Gözaltı Karabük uyuşturucu operasyonu

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