Karabük'te 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.
Hürriyet Mahallesi'nde çıkan kavga sonrası gözaltına alınan O.Ş, M.Ş, C.E.K, Ö.K, T.Ş, Y.Ş. ve S.Y'nin emniyetteki işlemleri sona erdi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, O.Ş. ve M.Ş. tutuklandı, C.E.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Cuma pazarı mevkisinde dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralanmış, polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına almıştı.
Karabük'teki 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz