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Karabük'teki 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklandı

15.08.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'teki 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklandı

Karabük'te 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'nde çıkan kavga sonrası gözaltına alınan O.Ş, M.Ş, C.E.K, Ö.K, T.Ş, Y.Ş. ve S.Y'nin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, O.Ş. ve M.Ş. tutuklandı, C.E.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cuma pazarı mevkisinde dün iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralanmış, polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına almıştı.

Karabük'teki 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklandı

Karabük'teki 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 2 kişi tutuklandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

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