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Karadenizli balıkçılar bol palamut avlamaya devam ediyor

21.09.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadenizli balıkçılar bol palamut avlamaya devam ediyor

Samsun'da balıkçılar, av sezonunda teknelerini başta palamut olmak üzere çeşitli balık türleriyle doldurarak dönüyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, denizlerde avın bu sezon bereketli başladığını söyledi.

Palamut ve istavrit başta olmak üzere balıkçıların bütün balık türlerini avladığını dile getiren Malkoç, "Palamudun olduğu yerde hiçbir şey satılmıyor. Şu an en bol palamut. Herkes palamuda bakıyor." dedi.

Başka illerden de balıkçıların palamut avı için Karadeniz'e geldiğini belirten Malkoç, "Akdeniz, Ege, hep Karadeniz'e palamuda geldi. Balıklar büyük, tanesi bir kilogram geliyor. Bu sene bol. Bu bolluk ne kadar gider, onu bilemiyorum. Çok bol olması balıkçı için iyi değil. Fiyat çok düşük oluyor, para kazanamıyor balıkçı. Buradan İstanbul'a bir nakliye 35 bin lira." diye konuştu.

Balıkçılar için belli bir süre mazotta KDV indirimi yapılmasını isteyen Malkoç, "Şu an palamut 40-50 liraya ucuz bu masraflara göre. Bir tanker mazot 600 bin lira. Bir gün balık tuttu, ertesi gün tutamadım mı o yakıta gidiyor. KDV'yi yüzde 18'den 15'e indirse balıkçı nefes alır." ifadelerini kullandı.

Karadenizli balıkçılar bol palamut avlamaya devam ediyor

Karadenizli balıkçılar bol palamut avlamaya devam ediyor

Karadenizli balıkçılar bol palamut avlamaya devam ediyor

Karadenizli balıkçılar bol palamut avlamaya devam ediyor

Karadenizli balıkçılar bol palamut avlamaya devam ediyor

Karadenizli balıkçılar bol palamut avlamaya devam ediyor

Karadenizli balıkçılar bol palamut avlamaya devam ediyor

Karadenizli balıkçılar bol palamut avlamaya devam ediyor

Karadenizli balıkçılar bol palamut avlamaya devam ediyor

Karadenizli balıkçılar bol palamut avlamaya devam ediyor

Karadenizli balıkçılar bol palamut avlamaya devam ediyor

Karadenizli balıkçılar bol palamut avlamaya devam ediyor

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palamut Balıkçı Samsun mazot

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