Karadenizli tayfalar yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" diyecek

TEKİRDAĞ (AA) - Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerden av sezonunda teknelerde tayfa olarak çalışmak için Tekirdağ'a gelen balıkçılar, Marmara Denizi'ne ağ atıp "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Yıpranmış ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan Karadenizli tayfalar, 1 Eylül'de yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" demeyi bekliyor.

Ordu, Samsun ve Bartın gibi Karadeniz illerinden gelen tayfalar, yeni sezonda Marmara'ya ağ atacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz'den gelen tayfaların ekmek mücadelesine başlayacağını söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçılar için bereketli bir sezon beklediklerini aktararak, "Her yıl ilimize Karadeniz'in farklı illerinden balıkçılar geliyor. Karadeniz'den gelen tayfalar sezon boyunca burada ekmek mücadelesi veriyor. Bu yıl arkadaşlarımız limana geldiler ve son hazırlıklarını tamamladılar. İnşallah hep beraber 'vira bismillah' diyerek güzel bir sezona başlayacağız. İnşallah balıkçılar da, vatandaşlar da bu sezon balıktan yana mutlu olacak diye bekliyoruz." dedi.

Samsun'lu balıkçı Hamit Şahin de tayfaların gurbette ekmek mücadelesinin 1 Eylül'de başlayacağını ifade ederek, "Ağlarımızın ve teknelerimizin bakımlarını yaptık. Bütün ağlarımız tamam. İnşallah bu sene palamut bol olacak. Tayfaların ekmek mücadelesi 15 Nisan'a kadar devam edecek. Ekibimiz teknelerimiz hazır, inşallah 31 Ağustos gecesinden itibaren denize açılıp nasibimizi arayacağız." diye konuştu.

Balıkçı Ekrem Çimiç ise sezona her zaman heyecanla hazırlandıklarını dile getirerek, "Ağlarımızın gerekli bakımlarını tamamladık. Tayfalar, tekneler, her şey hazır durumda. Sezonun hayırlısıyla bol bereketli geçmesini bekliyoruz. Bütün tayfalar güzel bir sezon geçirmeyi ümit ediyor." ifadelerini kullandı.