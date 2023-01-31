Karagümrük karşısında alınan 1 puan sonrası Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

"DİNLENEN TAKIM ONLARDI"

"Denk bir maçtı. Golden sonra daha rahat olması gereken maçı istediğimiz gibi bitiremedik. Öndeki oyuncularımız tempolu olunca rakip üstümüze gelemiyor. Bunu yapamadık bugün. Golden önce ve sonra daha etkili oynasaydık daha iyi olur. Hafta arasında dinlenen takım Karagümrük'tü. Onlar bu avantajı kullandı."