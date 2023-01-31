Karagümrük karşısında alınan 1 puan sonrası Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

Süper Lig'în 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Karagümrük mücadelesinden 1-1 beraberlikle ayrılırken, zirve yolunda büyük yara aldı.
Siyah-Beyazlılar rakibi karşısında öne geçse de üstünlüğünü koruyamazken, 5 maçlık galibiyet serisi de son bulmuş oldu. Tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş maç sonu yaptığı açıklamada mücadeleye dair "Daha iyi oynamalıydık" ifadelerini kullanırken, transfere dair de ipuçları verdi.
"Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Daha iyi oynamalıydık. Rakip alanı kapatıp hızlı toplarla çıkacaktı, bunu biliyorduk. Etkili pas yapan, pozisyon bitiren oyuncuları var. Daha etkili olmalıydık. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Tempolu maçlar oynuyoruz. "
"Golü bulmamız ilk yarıdaki oyunu görmezden gelmememiz gerekiyordu. 1-1'den sonra tempo artmadı. Genel bir yorgunluk olarak kabul ediyorum. Üst üste oynanan maçlardan ötürü herhalde. Golden sonra reaksiyon vermedik. Top kayıpları yaptıkça rakip kontrataklar yaptı."
"Denk bir maçtı. Golden sonra daha rahat olması gereken maçı istediğimiz gibi bitiremedik. Öndeki oyuncularımız tempolu olunca rakip üstümüze gelemiyor. Bunu yapamadık bugün. Golden önce ve sonra daha etkili oynasaydık daha iyi olur. Hafta arasında dinlenen takım Karagümrük'tü. Onlar bu avantajı kullandı."
"Bu tip takımlara karşı tempolu ve hızlı oynamak gerekiyor. Yeteri kadar yapamadık. Golden sonra oyun lehimize geçmeliydi. Bunu sağlayamadık."
"Amir Hadziahmetovic henüz gelmediği için bir şey söylemek doğru değil."