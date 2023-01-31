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Karagümrük karşısında alınan 1 puan sonrası Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

31.01.2023 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Karagümrük mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in o sözleri...

Amir Hadziahmetovic

Amir Hadziahmetovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: arabam.com Konyaspor
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Süper Lig'în 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Karagümrük mücadelesinden 1-1 beraberlikle ayrılırken, zirve yolunda büyük yara aldı.

Siyah-Beyazlılar rakibi karşısında öne geçse de üstünlüğünü koruyamazken, 5 maçlık galibiyet serisi de son bulmuş oldu. Tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş maç sonu yaptığı açıklamada mücadeleye dair "Daha iyi oynamalıydık" ifadelerini kullanırken, transfere dair de ipuçları verdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN O SÖZLERİ

"DAHA İYİ OYNAMALIYDIK"

"DAHA İYİ OYNAMALIYDIK"

"Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Daha iyi oynamalıydık. Rakip alanı kapatıp hızlı toplarla çıkacaktı, bunu biliyorduk. Etkili pas yapan, pozisyon bitiren oyuncuları var. Daha etkili olmalıydık. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Tempolu maçlar oynuyoruz. "

"YORGUNLUK OLARAK KABUL EDİYORUM"

"YORGUNLUK OLARAK KABUL EDİYORUM"

"Golü bulmamız ilk yarıdaki oyunu görmezden gelmememiz gerekiyordu. 1-1'den sonra tempo artmadı. Genel bir yorgunluk olarak kabul ediyorum. Üst üste oynanan maçlardan ötürü herhalde. Golden sonra reaksiyon vermedik. Top kayıpları yaptıkça rakip kontrataklar yaptı."

"DİNLENEN TAKIM ONLARDI"

"DİNLENEN TAKIM ONLARDI"

"Denk bir maçtı. Golden sonra daha rahat olması gereken maçı istediğimiz gibi bitiremedik. Öndeki oyuncularımız tempolu olunca rakip üstümüze gelemiyor. Bunu yapamadık bugün. Golden önce ve sonra daha etkili oynasaydık daha iyi olur. Hafta arasında dinlenen takım Karagümrük'tü. Onlar bu avantajı kullandı."

"HIZLI OYNAMALIYDIK"

"HIZLI OYNAMALIYDIK"

"Bu tip takımlara karşı tempolu ve hızlı oynamak gerekiyor. Yeteri kadar yapamadık. Golden sonra oyun lehimize geçmeliydi. Bunu sağlayamadık."

HADZIAHMETOVIC AÇIKLAMASI

HADZIAHMETOVIC AÇIKLAMASI

"Amir Hadziahmetovic henüz gelmediği için bir şey söylemek doğru değil."

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