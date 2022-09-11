Karagümrük performansı dikkat çekmişti! Volkan Demirel, Göztepe ile geri dönüyor...

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen ve yeni sezona Turgay Altay ile başlayan Göztepe, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından 42 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı. Yeni bir teknik direktör arayışına ara vermeden başlayan sarı - kırmızılıların gündemine Volkan Demirel geldi.

YENİDEN VOLKAN DEMİREL

Göztepe, sezon başında da görüştüğü ancak anlaşma sağlayamadığı Volkan Demirel ile yeniden masaya oturdu. İki tarafın şartları görüştüğü ve el sıkışılması halinde Demirel'in 18 Eylül'de oynanacak olan Altınordu müsabakasında takımın başında yer almasının beklendiği ifade edildi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Yeni sahibi ve yönetimiyle hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe, bu doğrultuda birçok ismi kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılı ekibin Volkan Demirel ile anlaşma yolunda şartları zorlayacağı belirtildi.

KARAGÜMRÜK'TE DİKKAT ÇEKTİ

Karagümrük'te geçtiğimiz sezonun ortasında Francesco Farioli'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Kırmızı - siyahlı ekiple 24 resmi maça çıkan Demirel; 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir grafik yakalayarak sezonu 57 puanla 8. sırada tamamlamıştı. Genç çalıştırıcı, sezon sonunda ise karşılıklı anlaşarak Karagümrük ile yollarını ayırmıştı.