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Karagümrük performansı dikkat çekmişti! Volkan Demirel, Göztepe ile geri dönüyor...

11.09.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonun ortasında Fatih Karagümrük ile anlaşan ve takımı devraldığı andan itibaren pozitif bir etki yaratan Volkan Demirel, ekibiyle birlikte sezonu 8. sırada bitirmişti. Sezon sonunda Karagümrük'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran genç teknik direktörün yeni adresi belli oluyor. 1. Lig ekibi Göztepe'de Turgay Altay'dan boşalan teknik adamlık koltuğuna yönetimin düşündüğü ismin Volkan Demirel olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen ve yeni sezona Turgay Altay ile başlayan Göztepe, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından 42 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı. Yeni bir teknik direktör arayışına ara vermeden başlayan sarı - kırmızılıların gündemine Volkan Demirel geldi.

YENİDEN VOLKAN DEMİREL

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Göztepe, sezon başında da görüştüğü ancak anlaşma sağlayamadığı Volkan Demirel ile yeniden masaya oturdu. İki tarafın şartları görüştüğü ve el sıkışılması halinde Demirel'in 18 Eylül'de oynanacak olan Altınordu müsabakasında takımın başında yer almasının beklendiği ifade edildi.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

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Yeni sahibi ve yönetimiyle hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe, bu doğrultuda birçok ismi kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılı ekibin Volkan Demirel ile anlaşma yolunda şartları zorlayacağı belirtildi.

KARAGÜMRÜK'TE DİKKAT ÇEKTİ

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Karagümrük'te geçtiğimiz sezonun ortasında Francesco Farioli'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Kırmızı - siyahlı ekiple 24 resmi maça çıkan Demirel; 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir grafik yakalayarak sezonu 57 puanla 8. sırada tamamlamıştı. Genç çalıştırıcı, sezon sonunda ise karşılıklı anlaşarak Karagümrük ile yollarını ayırmıştı.

VOLKAN DEMİREL FOTOĞRAFLARI

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