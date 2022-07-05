Karaman merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Karaman merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Karaman'da yaşayan H.A, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişiler tarafından 13 bin lirasının dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma başlattı.

Üç aylık teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, Denizli ve Manisa'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4'ü kadın, 15 şüpheli yakalandı. Adresinde bulunmayan ve örgütün elebaşı olduğu öne sürülen H.G. ise Kuşadası'nda tatil yaparken yakalandı.

Şüpheliler daha sonra Karaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 120 bin lira, 12 bin dolar, 84 sim kart, 65 cep telefonu, 2 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin 197 kişinin 3 milyon lirasını dolandırdığı belirtildi.

Zanlıların, sosyal medyadan yaptıkları reklamla ulaştıkları erkekleri tuzaklarına düşürebilmek için kadınları kullandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G'nin de aralarında bulunduğu 11'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.