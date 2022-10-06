Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.
Yeşilada Mahallesi Şehit Metin Yiğittop Caddesi'ndeki boş arsada karşılaşan Muhammet Yasin C. ile A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. bıçakla Muhammet Yasin C'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, A.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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