Yangına OSB ve Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyete ait 2 TOMA ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile müdahalede bulunuldu.

Karaman OSB'de bulunan bisküvi fabrikasının hamur hane ile kek bölümü arasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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