YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

11.09.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karaman'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman-Ereğli kara yolunun 15. kilometresinde sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada Ümmühan Avcı (45) ile İsmail (52), Hacer (45) ve Fatma Durut (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.

Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Karaman'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Karaman yaralı

Karaman Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:19
Öğle
12:49
İkindi
16:22
Akşam
19:09
Yatsı
20:26

Karaman Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazar

Deva Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Vereseli Yaldız Eczanesi
Ermenek
Sıla Eczanesi
Ayranci
Kasaba Eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz Eczanesi
Basyayla
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.