Karaman'da dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 5’i daha tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan H.Ö, A.Y.Ö, H.O.Ö, A.Y ve E.B. adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 8'e yükseldi.
Gözaltındaki 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Olay
Dün Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 26 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların 2'sinin cezaevinde olduğu belirlenmişti.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.
Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı