YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı

01.07.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı

Karaman'da dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 5’i daha tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan H.Ö, A.Y.Ö, H.O.Ö, A.Y ve E.B. adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı. Operasyon kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 8'e yükseldi.

Gözaltındaki 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Dün Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 26 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların 2'sinin cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5'i daha tutuklandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:38
Sabah
05:24
Öğle
12:56
İkindi
16:47
Akşam
20:18
Yatsı
21:56

Karaman Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Cemre Eczanesi
Merkez
Cemre Eczanesi
Merkez
Cemre Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.