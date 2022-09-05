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Kars, Ağrı ve Tunceli'deki okullarda uyum eğitimi başladı

05.09.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars, Ağrı ve Tunceli'deki okullarda uyum eğitimi başladı

KARS/AĞRI (AA) - Kars, Ağrı ve Tunceli'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) anasınıfı ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen uyum eğitimi, velilere yönelik gerçekleştirilen seminerlerle başladı.

Kars'ta uyum eğitimi kapsamında veliler sabah çocuklarıyla okul binalarına geldi.

Okula ilk kez adım atmanın sevincini yaşayan çocuklar, sınıflarında arkadaşlarıyla tanıştı.

Velilere de okullardaki toplantı salonlarında seminer verildi.

- Ağrı

Ağrı'da da aileleriyle okullara gelen öğrenciler, oyun oynayıp sınıflarında vakit geçirdi.

İbrahim Çeçen İlköğretim Okulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etti.

Milli Eğitim Müdürü Kökrek, il genelinde 25 bin öğrencinin birinci sınıf ve anasınıfına başladıklarını ifade etti.

- Tunceli

Tunceli'de ise 817 anaokulu ve 781 birinci sınıf öğrencisi uyum eğitimine başladı.

Sabah saatlerinde velileriyle okula giden öğrenciler, öğretmenleri tarafından karşılandı.

Okula başlamanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, törenin ardından sınıflarına alındı.

Velilere okulların seminer salonlarında çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

Kars, Ağrı ve Tunceli'deki okullarda uyum eğitimi başladı

Kars, Ağrı ve Tunceli'deki okullarda uyum eğitimi başladı

Ağrı'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Ağrı'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Ağrı'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Ağrı'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Ağrı'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Ağrı'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Ağrı'daki okullarda uyum eğitimi başladı

Ağrı'daki okullarda uyum eğitimi başladı

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Kars Tunceli öğrenci

Kars Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:31
Öğle
12:12
İkindi
15:49
Akşam
18:42
Yatsı
20:04
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