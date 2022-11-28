Karşılaşma öncesi büyük kriz! Hocasıyla kavga etti, Katar'ı geri dönmemek üzere terk etti

Katar'da gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'nda mücadele eden Kamerun, grupta çıktığı ikinci maçında Sırbistan ile 3-3 berabere kaldı. İlk maçında İsviçre'ye 1-0 mağlup olan Rigobert Song'un ekibinde Sırbistan karşılaşması öncesi beklenmedik bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.
Sırbistan karşılaşması öncesi ilk 11'ini belirleyen tecrübeli teknik adam Sırbistan karşısında İsviçre karşılaşmasında farklı bir kadro görürken, 11'de önemli bir ismin olmadığını fark etti.
Kamerun'un Sırbistan karşısındaki ilk 11'i şöyle açıklandı: Epassy, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Kunde, Hongla, Zambo Anguissa, Mbeumo, Choupo Moting, Toko Ekambi İsviçre karşısında oynanan ilk maçta kaleyi koruyan Onana'nın yerine Epassy'i kadroda görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
İlk maçtaki iyi performansına rağmen neden kadroda alınmadığı merak edilen Onana'yla ilgili gerçek ortaya çıktı. Maçtan önce Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song ile tartışan Onana'nın kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
İsviçre maçında riskli hareketler yapan hatta bazen orta sahaya kadar açılan Onana'ya Song'tan uyarı geldi. Bu uyarı üzerine sert tepki gösteren Onana, sözlü kavga sonrası özür dilemeyi reddetti.
Edinilen son bilgilere göre Onana'nın Katar'dan ayrıldığı ve bir daha geri dönmeyeceği bildirildi. (Fanatik)