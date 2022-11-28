Karşılaşma öncesi büyük kriz! Hocasıyla kavga etti, Katar'ı geri dönmemek üzere terk etti

Katar'da gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'nda mücadele eden Kamerun, grupta çıktığı ikinci maçında Sırbistan ile 3-3 berabere kaldı. İlk maçında İsviçre'ye 1-0 mağlup olan Rigobert Song'un ekibinde Sırbistan karşılaşması öncesi beklenmedik bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.