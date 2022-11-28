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Karşılaşma öncesi büyük kriz! Hocasıyla kavga etti, Katar'ı geri dönmemek üzere terk etti

28.11.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Birbirinden ilginç olaylara sahne olan Dünya Kupası'nda Sırbistan ile 3-3 berabere kalan Kamerun Milli Takımı'nda büyük bir kriz yaşandı. Mücadele öncesi teknik direktör Rigobert Song ile sözlü tartışma yaşayan kaleci Onana kadro dışı kalırken, Katar'ı terk etti. İşte detaylar...

Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
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Katar'da gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda G Grubu'nda mücadele eden Kamerun, grupta çıktığı ikinci maçında Sırbistan ile 3-3 berabere kaldı. İlk maçında İsviçre'ye 1-0 mağlup olan Rigobert Song'un ekibinde Sırbistan karşılaşması öncesi beklenmedik bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.

Sırbistan karşılaşması öncesi ilk 11'ini belirleyen tecrübeli teknik adam Sırbistan karşısında İsviçre karşılaşmasında farklı bir kadro görürken, 11'de önemli bir ismin olmadığını fark etti.

SIRBİSTAN’A FARKLI KADRO

SIRBİSTAN’A FARKLI KADRO

Kamerun'un Sırbistan karşısındaki ilk 11'i şöyle açıklandı: Epassy, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Kunde, Hongla, Zambo Anguissa, Mbeumo, Choupo Moting, Toko Ekambi İsviçre karşısında oynanan ilk maçta kaleyi koruyan Onana'nın yerine Epassy'i kadroda görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

KADRO DIŞI KALDIĞINI ÖĞRENDİ!

KADRO DIŞI KALDIĞINI ÖĞRENDİ!

İlk maçtaki iyi performansına rağmen neden kadroda alınmadığı merak edilen Onana'yla ilgili gerçek ortaya çıktı. Maçtan önce Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song ile tartışan Onana'nın kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

SÖZLÜ KAVGA ETTİLER

SÖZLÜ KAVGA ETTİLER

İsviçre maçında riskli hareketler yapan hatta bazen orta sahaya kadar açılan Onana'ya Song'tan uyarı geldi. Bu uyarı üzerine sert tepki gösteren Onana, sözlü kavga sonrası özür dilemeyi reddetti.

KATAR'I TERK ETTİ

KATAR'I TERK ETTİ

Edinilen son bilgilere göre Onana'nın Katar'dan ayrıldığı ve bir daha geri dönmeyeceği bildirildi. (Fanatik)

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