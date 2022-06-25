Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Harakani Havalimanı yanında bulunan bir binada gerçekleştirilen tatbikata, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis, Kars Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kars, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan ve Bayburt'tan 105 UMKE görevlisi katıldı.

- Kars, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan ve Bayburt'tan 105 UMKE görevlisinin katıldığı tatbikat 3 gün sürdü

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