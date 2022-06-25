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  4. Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

25.06.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan ve Bayburt'tan 105 UMKE görevlisinin katıldığı tatbikat 3 gün sürdü

Kars'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) 6 ildeki personelinin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Harakani Havalimanı yanında bulunan bir binada gerçekleştirilen tatbikata, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), polis, Kars Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kars, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan ve Bayburt'tan 105 UMKE görevlisi katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği Kars merkezli 6,5 şiddetinde meydana gelen depremde iki binada hasar ve yıkım meydan geldi, 9 kişi göçük altında kaldı.

Deprem sonrası, bölgeye gelen ekipler, enkaz altındaki yaralıları tespit ettikten sonra kurtarma çalışması başlattı. Göçük altından çıkarılan yaralılar, sahra çadırında ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, gazetecilere UMKE'nin kurulduğu günden bu yana birçok önemli hizmette bulunduğunu söyledi.

Ekiplerin bölge tatbikatını başarılı şekilde gerçekleştirdiğini ifade eden Lazoğlu, "Kars UMKE, Pençe Kilit Operasyonu, Barış Pınarı Harekatı, sınır ötesi harekatlar, Elazığ ve Van Başkale depremi, Sinop, Kastamonu, Rize sel felaketinde başarıyla görev aldı." dedi.

Kentte 3 gün süren tatbikat, başarıyla tamamlandı.

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

- Kars, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan ve Bayburt'tan 105 UMKE görevlisinin katıldığı tatbikat 3 gün sürdü

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Kars'ta 6 ilden UMKE ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

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deprem Kars

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