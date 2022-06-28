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Kars'ta çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

28.06.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Kars'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Sabah hayvan pazarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışan iki grup, İsmail Aytemiz Caddesi'ne karşılaşınca yeniden tartışmaya başladı.

Silahlı ve sopalı kavgaya dönüşen olay nedeniyle caddeye, aralarında özel harekat mensuplarının da olduğu polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık görevlileri sevk edildi.

Polislerce biber gazı sıkılarak yatıştırılan kavgada, silah ve sopalarla 8 kişi yaralandı.

Yaralılardan 6'sı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine, 2'si de Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, caddeye gelerek olay hakkında bilgi aldı.

Kavgaya karışanlardan bazılarını gözaltına alan polis, kaçan bazı kişileri yakalamak için de çalışma başlattı.

Kars'ta çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Kars'ta çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Kars'ta çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Kars'ta çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Kars'ta çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Kars'ta çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Kars'ta çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

Kars'ta çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

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