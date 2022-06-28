Kars'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
Sabah hayvan pazarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışan iki grup, İsmail Aytemiz Caddesi'ne karşılaşınca yeniden tartışmaya başladı.
Silahlı ve sopalı kavgaya dönüşen olay nedeniyle caddeye, aralarında özel harekat mensuplarının da olduğu polis ekipleri ile 112 Acil Sağlık görevlileri sevk edildi.
Polislerce biber gazı sıkılarak yatıştırılan kavgada, silah ve sopalarla 8 kişi yaralandı.
Yaralılardan 6'sı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine, 2'si de Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, caddeye gelerek olay hakkında bilgi aldı.
Kavgaya karışanlardan bazılarını gözaltına alan polis, kaçan bazı kişileri yakalamak için de çalışma başlattı.
Kars'ta çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı
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