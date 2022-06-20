Sürücü Ataysınlar, yangını erken fark ettiğini ve araçta inerek söndürmeye çalıştığını ifade etti.

Mehmet Nuri Ataysınlar idaresindeki 27 AJE 430 plakalı karton ve kağıt yüklü geri dönüşüm aracı, Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı.

Kars'ta kağıt toplanan geri dönüşüm aracında yangın çıktı

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