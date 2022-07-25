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Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

25.07.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Halitpaşa Mahallesi Çınarlı Sokak'ta Muharrem Korkmaz'a ait ahırın önündeki ot yığınlarının bulunduğu alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını içerisinde 20 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra sıçramadan kontrol altında alarak söndürdü.

Ahırda bulunan hayvanları kontrol etmek için bölgeye giden Güler Korkmaz da dumandan etkilendi. Korkmaz, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında yaklaşık 3 ton ot yığınının zarar gördüğü öğrenildi.

Bu arada dün ot yığınının olduğu alanda çıkan yangının da Korkmaz ailesi fertlerince söndürüldüğü kaydedildi.

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta ot yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kars ahır

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