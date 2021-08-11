Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobilin çarptığı bozayı telef oldu.

E.Ç. idaresindeki 24 EV 360 plakalı otomobil, Sarıkamış Karayolları Şefliği binası önünde aniden yola çıkan bozayıya çarptı.

Kazada bozayı telef olurken otomobilde hasar oluştu.

Telef olan bozayı, Sarıkamış Allahuekber Dağları Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince yoldan kaldırıldı.

Vatandaşlardan Yusuf Alp, şehir girişinde akşam saatlerinde bozayıların görüldüğünü belirterek, "Burası işlek bir yol ve hayvanlar sürekli karşıdan karşıya geçiyor. Araba çok süratli değilmiş ama birden yola çıkınca ayı arabanın altında kalmış." dedi.