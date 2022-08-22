Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Kazada, sürücü ile yanındaki İsmail H. ve büyükbaş hayvanın altında kalan 8 yaşındaki Ayaz E. yaralandı. Su tankerinin çarptığı 17 büyükbaş hayvan ise telef oldu.

Kars'ta su tankerinin sürüye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı, 17 büyükbaş hayvan telef oldu

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