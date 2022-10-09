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Kars'ta yıldırımın isabet ettiği 4 evde hasar oluştu

09.10.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta yıldırımın isabet ettiği 4 evde hasar oluştu

Kars'ta, etkili olan sağanağın ardından yıldırım isabet eden 4 evin elektrik panoları ve bazı ev eşyaları zarar gördü.

Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde yağış sırasında 4 eve yıldırım isabet etti. Elektrik panolarının yandığı evlerde hasar oluştu.

Evine yıldırım isabet eden Çınar Aginer, oturma odasında oturduğu sırada aniden yıldırımın düşmesiyle televizyon ve buzdolabının alevler çıkarak yandığını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Davut Basut da evin elektrik aksamının tamamen yandığını belirterek, "Çocuk odasında olan pencerenin çıtaları patladı. Çocuklar da uyuyordu, çok kormuşlar. Tesisatçılar gelecek ve evdeki hasarı tespit edecek." ifadesini kullandı.

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Kamil Metin ise mahallede zarar gören 4 evde hasar tespit çalışması yapıldığını söyledi.

Kars'ta yıldırımın isabet ettiği 4 evde hasar oluştu

Kars'ta yıldırımın isabet ettiği 4 evde hasar oluştu

Kars'ta yıldırımın isabet ettiği 4 evde hasar oluştu

Kars'ta yıldırımın isabet ettiği 4 evde hasar oluştu

Kars'ta yıldırımın isabet ettiği 4 evde hasar oluştu

Kars'ta yıldırımın isabet ettiği 4 evde hasar oluştu

Kars'ta yıldırımın isabet ettiği 4 evde hasar oluştu

Kars'ta yıldırımın isabet ettiği 4 evde hasar oluştu

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