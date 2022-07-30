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Kars'ta yüksek rakımda yetişen doğal yer çilekleri toplanmaya başlandı

30.07.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta yüksek rakımda yetişen doğal yer çilekleri toplanmaya başlandı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık 2 bin 700 rakımlı ormanlık arazide yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen doğal yer çileği, yöre halkı tarafından toplanmaya başlandı.

Vatandaşlar, ilçenin Cıbıltepe Kayak Merkezi ormanlık alanı ile Sulu ve Karanlık Dere bölgelerinde doğal yer çileği topluyor.

Her yıl temmuz ayının sonlarına doğru toplanmaya başlanan, C vitamini deposu ve antioksidan özelliği olduğu bilinen yer çilekleri, yöre halkının kışlık reçel ihtiyacının bir kısmını da karşılıyor.

Tatil için Sarıkamış'a gelen Aykut Karahan, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıl sonra kayak merkezi bölgesinde muhteşem doğanın uyanışına şahit olduklarını söyledi.

Sarıkamış'ın ormanlık alan içinde olduğunu ve orman içinde farklı meyvelerle karşılaşıldığını belirten Karahan, "Biz de çilek toplamaya geldik. Çileklerin tadı gerçekten çok güzel ve doğanın kendi bağrında tamamen doğal yetişen ürünler. Sağlık açısından birçok faydası olduğunu biliyoruz. Çam kokusu arasında 25-30 yıl sonra bu mutluluğu yaşıyoruz." diye konuştu.

Hasan Cellat ise çileklere yoğun ilgi olduğunu bildirerek, "Dünyanın en güzel şeyini yapıyoruz. Ormanda hem huzur buluyoruz hem de o güzelim doğal çilekleri topluyoruz." dedi.

Kars'ta yüksek rakımda yetişen doğal yer çilekleri toplanmaya başlandı

Kars'ta yüksek rakımda yetişen doğal yer çilekleri toplanmaya başlandı

Kars'ta yüksek rakımda yetişen doğal yer çilekleri toplanmaya başlandı

Kars'ta yüksek rakımda yetişen doğal yer çilekleri toplanmaya başlandı

Kars'ta yüksek rakımda yetişen doğal yer çilekleri toplanmaya başlandı

Kars'ta yüksek rakımda yetişen doğal yer çilekleri toplanmaya başlandı

Kars'ta yüksek rakımda yetişen doğal yer çilekleri toplanmaya başlandı

Kars'ta yüksek rakımda yetişen doğal yer çilekleri toplanmaya başlandı

Kars'ta yüksek rakımda yetişen doğal yer çilekleri toplanmaya başlandı

Kars'ta yüksek rakımda yetişen doğal yer çilekleri toplanmaya başlandı

Kars'ta yüksek rakımda yetişen doğal yer çilekleri toplanmaya başlandı

Kars'ta yüksek rakımda yetişen doğal yer çilekleri toplanmaya başlandı

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