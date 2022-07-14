YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

14.07.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da inşaat halindeki 15 katlı iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sarmaşık Sokak'taki inşaatın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, işçilerin depo olarak kullandığı alanda çıkan yangını, kimyasal maddelere sıçramadan söndürdü.

Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:37
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:43
Yatsı
22:29
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Öldürdü, pişirdi, yedi! ''Haşlama sevmediğim için kızarttım''

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Hastalıkları defeden iksir! İki malzemeli ilaç

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.