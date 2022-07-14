İSTANBUL (AA) - İstanbul Kartal'da inşaat halindeki 15 katlı iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sarmaşık Sokak'taki inşaatın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, işçilerin depo olarak kullandığı alanda çıkan yangını, kimyasal maddelere sıçramadan söndürdü.
Kartal'da inşaat halindeki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
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