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Kartal'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

25.08.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda Pendik istikametinde seyir halindeki Mert Ö. idaresindeki 44 AAT 948 plakalı minibüs, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüs şoförü ile araçtaki Nursena K. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Pendik istikametinde tek şeritten ilerleyen yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kartal'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kartal'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kartal'da trafik kazası 2 yaralı

Kartal'da trafik kazası 2 yaralı

Kartal'da trafik kazası 2 yaralı

Kartal'da trafik kazası 2 yaralı

Kartal'da trafik kazası 2 yaralı

Kartal'da trafik kazası 2 yaralı

Kartal'da trafik kazası 2 yaralı

Kartal'da trafik kazası 2 yaralı

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trafik kazası Kartal

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