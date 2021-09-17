Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman? Kasımpaşa Trabzonspor saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşılaşmasının saati ve tarihi araştırılmaya başlandı. Peki Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman?

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik almış olan ve 10 puanla Beşiktaş'ın arkasında averajla 2. sırada bulunan bordo-mavili takım, rakibini yenmek için mücadele edecek.

Merakla beklenen maç Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maç beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın tarihi ise 18 Eylül 2021 Cumartesi günü.

Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunurken, iki takım arasında ligde oynanan 24 maçtan 11'inde Trabzonspor galip gelmişti. Kasımpaşa rakibini 6 defa mağlup etmiş, takımlar 7 defa da sahadan berabere ayrılmıştı.