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Kaş'ta makilik alandan çıkan yangına müdahale ediliyor

02.10.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş'ta makilik alandan çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sarıbelen Mahallesi'ndeki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Kaş'ta makilik alandan çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaş'ta makilik alandan çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın

Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın

Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın

Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın

Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın

Kaş'ta makilik alanda çıkan yangın

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın kaş

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