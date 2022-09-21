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Kastamonu Araç Barajı ile bir il ve 20 köy taşkından korunacak

21.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Araç Barajı ile bir il ve 20 köy taşkından korunacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Kastamonu Araç Barajı ile bir il ve 20 köyün taşkından korunmasının hedeflendiği bildirildi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, ekipler, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışma yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Kastamonu ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Kastamonu Araç Barajı'nda da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Akca, "Araç Barajı'nın tamamlanmasıyla depolanacak su ile 33 bin 180 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. 1560 dekar tarım arazisi, 20 köy ve bir il taşkından korunacak. Ayrıca 5 megavat kurulu güç ile 13,79 gigawatt saat/yıl enerji üretimi sağlanacak." ifadesini kullandı.

Baraj derivasyon tüneli, dolusavak imalatları, yol rölekasyonları ve dolusavak deşarj kanalında tahkimat imalatlarının tamamlandığını aktaran Akca, "Gövde dolgu imalatları ise devam ediyor. Baraj inşaatı fiziki olarak yüzde 85 seviyesinde. Temelden yüksekliği 81,55 metre ve su depolama kapasitesi 44,16 hektometreküp olan Kastamonu Araç Barajı'nın tamamlanmasıyla 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 58 milyon 226 bin 222 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir." açıklamasında bulundu.

Kastamonu Araç Barajı ile bir il ve 20 köy taşkından korunacak

Kastamonu Araç Barajı ile bir il ve 20 köy taşkından korunacak

Kastamonu Araç Barajı ile bir il ve 20 köy taşkından korunacak

Kastamonu Araç Barajı ile bir il ve 20 köy taşkından korunacak

Kastamonu Araç Barajı ile bir il ve 20 köy taşkından korunacak

Kastamonu Araç Barajı ile bir il ve 20 köy taşkından korunacak

Kastamonu Araç Barajı ile bir il ve 20 köy taşkından korunacak

Kastamonu Araç Barajı ile bir il ve 20 köy taşkından korunacak

Kastamonu Araç Barajı ile bir il ve 20 köy taşkından korunacak

Kastamonu Araç Barajı ile bir il ve 20 köy taşkından korunacak

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