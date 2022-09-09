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Kastamonu'da 4 engelliye "sevgi izi" dövmesi yapıldı

09.09.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da 4 engelliye "sevgi izi" dövmesi yapıldı

Kastamonu'da engelli ve alzaymır hastalarının kaybolmasını engellemek için hayata geçirilen "Sevgi İzi Projesi" kapsamında 4 kişinin el bileğine dövmeyle özel kod işlendi.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğince engelli çocuklar, ücretsiz "sevgi izi" yapan dövmeciye götürüldü. Dernek üyeleri, dövme işlemi sırasında çocukların eğlenmesi için müzik eşliğinde zaman zaman oyunlar oynadı. Dövmeci Murat Yaman da çocuklara çikolata ve meyve suyu ikram etti.

Dernek Başkanı Huriye Boyraz, AA muhabirine, geçen günlerde iki engelli çocuğun kaybolduğunu söyledi.

Çocukları uzun süre aradıklarını belirten Boyraz, "Özel bireyi kaybetmek, küçük bir bebeği kaybetmek gibi bir şey. Adını, ailesini, adresini bilmiyor ama sevgi izi sayesinde çabuk bulunuyor. Kaybolan çocuğumuzun annesi çok büyük ataklar geçirdi. Bulununca ancak rahatladık." dedi.

Özel bireyler ve alzaymır hastaları için sevgi izinin önem taşıdığını vurgulayan Boyraz, "Kaybolan çocukların bulunma süresini kısaltıyor. Ne kadar küçük yaşta sevgi izi yaptırırsak, o kadar iyi. Belirli bir işlemden geçilmesi gerektiği için yaşları büyüdükçe zorlaşıyor. Üyelerimizi sıraya koyduk, sırası geleni Murat kardeşimize getirip ücretsiz olarak sevgi izlerini yaptırıyoruz." diye konuştu.

Boyraz, bugüne kadar yaklaşık 400 özel bireye "sevgi izi" dövmesi yaptırdıklarını kaydetti.

Murat Yaman da bu hizmeti 2 yıldır ücretsiz verdiğini ifade etti.

- "Sevgi izi" nedir?

Sevgi izi dövmesi için "benibuldular.com" adresine girilerek, sevgi izi yaptıracak kişinin bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Bilgiler tamamlandıktan sonra sistem, bu kişiyi tanımlayan bir numara veriyor. Kaybolan kişi emniyete götürüldüğünde bu numaradan adı soyadı, adresi ve yakınlarının numarasına ulaşılıyor. Bu sayede engelli ve alzaymır hastalarına kısa sürede ulaşılması sağlanıyor.

Kastamonu'da 4 engelliye "sevgi izi" dövmesi yapıldı

Kastamonu'da 4 engelliye "sevgi izi" dövmesi yapıldı

Kastamonu'da 4 engelliye "sevgi izi" dövmesi yapıldı

Kastamonu'da 4 engelliye "sevgi izi" dövmesi yapıldı

Kastamonu'da 4 engelliye "sevgi izi" dövmesi yapıldı

Kastamonu'da 4 engelliye "sevgi izi" dövmesi yapıldı

Kastamonu'da 4 engelliye "sevgi izi" dövmesi yapıldı

Kastamonu'da 4 engelliye "sevgi izi" dövmesi yapıldı

Kastamonu'da 4 engelliye "sevgi izi" dövmesi yapıldı

Kastamonu'da 4 engelliye "sevgi izi" dövmesi yapıldı

Kastamonu'da 4 engelliye "sevgi izi" dövmesi yapıldı

Kastamonu'da 4 engelliye "sevgi izi" dövmesi yapıldı

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Kastamonu dövme engelli sevgi izi

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