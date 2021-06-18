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Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördü

18.06.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında bir ev ile ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Suluca köyünde Ali Barış'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ev ve ahır, kullanılamaz hale geldi.

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Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördü

Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördü

Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördü

Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördü

Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördü

Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve ahır zarar gördü
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yangın Kastamonu

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