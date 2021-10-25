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Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı

25.10.2021 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, şarampole devrilen asfalt malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Enver Gargaracıoğlu'nun kullandığı sıcak asfalt malzemesi yüklü plakası öğrenilemeyen kamyon, İnebolu-Kastamonu kara yolunun İkiçay mevkisinde kontrolden çıktı. Karşı şeride geçerek şarampole devrilen kamyon alev alırken, sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, sürücüyü de çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan Gargaracıoğlu, ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı

Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı

Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı

Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı

Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı

Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı

Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı

Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı

Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı

Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı

Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı

Kastamonu'da devrildikten sonra alev alan kamyonun sürücüsü yaralı kurtarıldı
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