Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Fatih Yıldız'ın eşi Kübra Yıldız hayatını kaybetti. Sürücü Yıldız ile annesi Güllü ve kardeşi Evsa Yıldız da yaralandı.

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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