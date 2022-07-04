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Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

04.07.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara-Kastamonu kara yolu Budamış Mahallesi mevkisinde, Fatih Yıldız idaresindeki 06 COH 786 plakalı otomobil, Yaşar Deprasan yönetimindeki 19 ACU 763 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüsü Fatih Yıldız'ın eşi Kübra Yıldız hayatını kaybetti. Sürücü Yıldız ile annesi Güllü ve kardeşi Evsa Yıldız da yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Kübra Yıldız'ın cesedi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, cenaze aracıyla Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralananlar ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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trafik kazası Kastamonu ölü yaralı

Kastamonu Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:09
Sabah
05:10
Öğle
12:54
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:20

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Güner Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
Tuna Eczanesi
Azdavay
Emin Eczanesi
Bozkurt
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