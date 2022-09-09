Taşköprü ile Hanönü ilçeleri arasındaki Kıvrımyokuşu mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait 48 DG 966 plakalı yolcu otobüsü ile 37 ED 523 plakalı traktör çarpıştı.

Kastamonu'da otobüs ile traktör çarpıştı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

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