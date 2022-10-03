Kastamonu'da samanlıkta çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Kastamonu 'da samanlıkta yapılan tadilat sırasında çıkan yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

- Yangında 20 ton arpa, 15 ton buğday, 1200 balya saman, römork ve yem değirmeni kullanılamaz hale geldi

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