Kastamonu'da selde hayatını kaybeden gencin ailesi hacdan döndü

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 22 yaşındaki oğlu Recep Bakırcı'nın sele kapılarak yaşamını yitirdiğini hacdayken öğrenen baba İhsan Bakırcı, devletin tüm imkanları ile oğlunu bulmak için seferber olduğunu söyledi.

Hac ibadeti sırasında oğullarının acı haberini alan anne Türkan ve baba İhsan Bakırcı, yurda döndü.

Ailenin hacdan dönmesi üzerine, 27 Haziran'da Küre'ye bağlı İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda sel sularına kapılan ve cesedi 11 Temmuz'da Sinop sahilinde bulunan orman işçisi Recep Bakırcı'nın cenazesi bugün toprağa verilecek.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyüne bağlı Karayaprak Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul eden İhsan Bakırcı, AA muhabirine, hacdan gece saatlerinde geldiklerini söyledi.

Oğullarının sel sularına kapıldığını hacdayken öğrendiklerini belirten Bakırcı, "İhsangazi'den bir arkadaşım aradı, oğlumu sordu. Benim hiç haberim yoktu. Daha sonra bir polis memuru aradı beni, hacda olduğumu öğrenince, üzülürüm diye, isim yanlışlığı olduğunu söyledi. Ama daha sonra duyuldu tabii ki." dedi.

Oğlunun selde kaybolmasının ardından devletin büyük bir arama çalışması başlattığını ifade eden Bakırcı, "Ben bu kadarını tahmin etmiyordum, gerçekten çok büyük destek verdiler. Allah, devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Devleti hep yanlarında hissettiklerini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kendisini arayarak isterlerse Türkiye'ye getirebileceklerini teklif ettiğini anlatan Bakırcı, "Gelsek de bir şey değişmeyecekti. Biz orada görevimizi tamamladık. Eğer cenazemiz o zaman bulunsaydı beni oradan alıp tekrar cenaze defninden sonra yine bırakacaklardı. Onu da söylediler." ifadesini kullandı.

Bakırcı, oğlunun köyde yaşamak istemediğini, çalışmak istediğini dile getirerek, "Sakin bir çocuktu. Çalışmak istiyordu, köyde kalmak istemiyordu. Mekke'de hacı arkadaşlar bizi yalnız bırakmadı. Orada da cenaze namazı kıldık." şeklinde konuştu.

Dede Salih Bakırcı da arama çalışmasına katılanlara teşekkür etti.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda kaldığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Sinop'un İnceburun mevkisinde 11 Temmuz'da deniz kenarında bulunan ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, cesedin orman işçisi Bakırcı'ya ait olduğu belirlenmişti.