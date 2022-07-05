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Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

05.07.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın bulunması için çalışmalar, 9'uncu gününde devam ediyor.

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Bakırcı'nın bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinesindeki çalışmalar, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sürdürülüyor.

AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu'nun da katıldığı çalışmalara ANDA, İHH Arama Kurtarma ve Türkiye Mağaracılık Federasyonundan gönüllü ekipler de destek veriyor.

Ekipler, ulaşım olmayan noktalara kurdukları ip düzeneği ve teknik malzemeler yardımıyla iniş gerçekleştiriyor.

Dere içinde büyük titizlikle çalışmalarını sürdüren ekipler, bugüne kadar Bakırcı'nın sele kapıldığı noktadan başlayarak yaklaşık 30 kilometrelik alanı taradı ancak herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Ekipler, olayın üzerinden 9 gün geçmesine rağmen Karacehennem ve Ersizlerdere kanyonu bölgesinde arama çalışmalarının yapılabilmesi için yüksek olan su debisinin düşmesini bekliyor.

Çalışmalarda dronun yanı sıra Samsun İl Jandarma Komutanlığından bölgeye getirilen arama köpeği "Ark" da kullanılıyor.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da selde kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor

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Kastamonu afet ve acil durum yönetimi başkanlığı anda jak jöak

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