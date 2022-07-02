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Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

02.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor.

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'nın (22) bulunması için yürütülen ve havanın kararması nedeniyle dün ara verilen çalışmalara, yeniden başlandı.

AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK), JÖAK Su Altı Arama, İHH Arama Kurtarma, ANDA Derneği ile AFAD ekiplerinin yanı sıra Samsun İl Jandarma Komutanlığından getirilen arama köpeği "Ark" da katılıyor.

Çalışmalar, İkizciler köyünden Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütülüyor. Karadan ulaşım olmayan bölgelere, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait helikopterlerle havadan 15'er kişilik ekip indiriliyor.

Aramalara yaklaşık 130 personel katılıyor.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda yaşadığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

Kastamonu'da sele kapılan genci arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor

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Kastamonu arama

Kastamonu Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:08
Sabah
05:09
Öğle
12:54
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:21

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cumartesi

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Güner Eczanesi
Arac
İğdir Eczanesi
Arac
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Bozkurt
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