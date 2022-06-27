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Kastamonu'da su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor

27.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu ile Şenpazar arasındaki kara yolu, köprünün zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle Ezine Çayı'nın taşması sonucu mahsur kalanlar kurtarılıyor.

İlçede etkili olan sağanağın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu bazı evlerin giriş katları su altında kaldı. Evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılanlardan Bilal Bilge, AA muhabirine, gece saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkili olduğunu söyledi.

İlçede yağış öncesi büyük çalışmalar yapıldığını anlatan Bilge, "Kaymakamımız, Belediye Başkanımızca köprünün ayaklarında çalışma yapılmasına rağmen yine de ilçeye su girdi. Geçen yıl 11 Ağustos'ta büyük bir sel yaşamıştık. İnşallah ikincisini yaşamayız." dedi.

İlçede sürekli uyarı anonsları yapıldığını belirten Bilge, "11 Ağustos'ta yaşadığımız sel nedeniyle ailelerimizi yükseklere götürdük, araçlarımızı kaldırdık. Her taraf temizlenmişti, altyapı yapılmıştı. Bazı yerlerde altyapı gitti. Bazı yerlerde birinci katlara kadar su doldu. Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

İlişi köyündeki evinden eşiyle tahliye edilen Musa Gerişli ise geçen yıl yaşanan sel felaketinde zarar gören evini tamir için çalışma yaptığını dile getirdi.

İstanbul'dan geldiğini aktaran Gerişli, "Her şeyi yeniden yaptırdık. Yine bu kadar olacağını tahmin etmemiştik. Geçen senekinden daha fazla oldu. Sel suları benim evime kadar çıkmaz ama her ihtimale karşı bizi aldılar. Cana gelmesin, mala gelsin diyoruz. Hanım çok korktu, kalp ameliyatlı. Ben de korktum." diye konuştu.

Öte yandan, Kastamonu ile Şenpazar arasındaki kara yolu, Tüneller mevkisindeki köprünün zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor

- Kastamonu ile Şenpazar arasındaki kara yolu, köprünün zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu'da su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor

Kastamonu'da su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor

Kastamonu'da su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor

Kastamonu'da su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor

Kastamonu'da su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor

Kastamonu'da su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor

Kastamonu'da su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor

Kastamonu'da su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor

Kastamonu'da su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor

Kastamonu'da su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar kurtarılıyor

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