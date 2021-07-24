YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

24.07.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Hanönü ilçesinden Taşköprü ilçesine giden sarımsak işçilerini taşıyan Fatih Atlı'nın kullandığı 37 SD 201 plakalı minibüs, Çördük köyü yakınlarında yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Kazada, işçilerden Sevim Kıyak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar Fadime, Nazan ve Mediha Demir ile Gülay Açar, Hediye Yılmaz, Kezban Türkmen ve Kadriye Şimşek, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Kastamonu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:25
Öğle
12:56
İkindi
16:53
Akşam
20:18
Yatsı
22:00

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cumartesi

Can Eczanesi
Merkez
Kastamonu Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Başkentte kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Başkentte kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

GÜNCELLEME - Kocaeli'de denize giren 2 kardeş boğuldu, 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

GÜNCELLEME - Kocaeli'de denize giren 2 kardeş boğuldu, 1 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.