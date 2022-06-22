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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

22.06.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İnebolu ilçesinde şüpheliler A.D. (24), B.E. (40) ve E.E'nin (20) üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 270 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanım düzeneği cam ampul ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

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Tosya Doğa Sporları ve Kültür Sanat Festivali, Kastamonu'da başladı

Tosya Doğa Sporları ve Kültür Sanat Festivali, Kastamonu'da başladı

Tosya Doğa Sporları ve Kültür Sanat Festivali, Kastamonu'da başladı

Tosya Doğa Sporları ve Kültür Sanat Festivali, Kastamonu'da başladı

Tosya Doğa Sporları ve Kültür Sanat Festivali, Kastamonu'da başladı

Tosya Doğa Sporları ve Kültür Sanat Festivali, Kastamonu'da başladı

Tosya Doğa Sporları ve Kültür Sanat Festivali, Kastamonu'da başladı

Tosya Doğa Sporları ve Kültür Sanat Festivali, Kastamonu'da başladı

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