Kastamonu'da vatandaşlara sağlık hizmeti "Halk Sağlığı Sokağı"nda veriliyor

Kastamonu'da, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla oluşturulan Halk Sağlığı Sokağı'nda vatandaşlara tansiyondan kan şekeri ölçümüne, bağımlılıkla mücadeleden aşıya kadar pek çok hizmet sunuluyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Nasrullah Meydanı'nda oluşturulan stantlarda tansiyon, kan şekeri, nefes ve vücut kitle indeksi ölçümü gerçekleştiriliyor. Ayrıca obezite, fiziksel aktivite, hastalıklarda beslenme, diyabet, hipertansiyon, kalp sağlığı, aile hekimliği sistemi, bağımlılıkla mücadele, bulaşıcı hastalıklar, sigarayı bırakma, kanser taramaları ve organ bağışı konularında da vatandaşlara bilgi veriliyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, gazetecilere, Türkiye genelinde 3-9 Eylül tarihlerinde Halk Sağlığı Haftası'nın kutlandığını söyledi.

Yıl boyunca yapılan çalışmaları Halk Sağlığı Sokağı'nda tanıttıklarını belirten Kutlu, "Halk Sağlığı Sokağı olarak 5 standımızla çalışmalarımızı tanıtmaktayız. Vatandaşlarımız bu çalışmaları biliyorlardı ama burada görsel olarak da görmeleri, farkındalık oluşturulması açısından çok önemli." dedi.

Vatandaşlara Kovid-19 aşısı da yapıldığını dile getiren Kutlu, şunları kaydetti:

"Kanser taraması bakımından testler yapıyoruz. Kadınlara yönelik kanser taramalarını, erkeklere ve kadınlara yönelik bağırsak kanseri taramalarını konusunda bilgilendiriyoruz. Burada bir KETEM aracımız da var. Mobil KETEM aracımızla rahim ağzı kanser taramalarını ve kendi kendine meme muayenesi ile meme kanserine yönelik taramalar konusunda vatandaşlarımızı hem bilgilendiriyoruz hem de taramalarını yapıyoruz. Hepsine halkımızın ilgisi gayet iyi. Halkımızı uygun yaş aralığında kanser taramalarını yapmak üzere aile hekimliğine, toplum sağlığı merkezlerine veya KETEM'lerimize davet ediyoruz."

Halk Sağlığı Sokağı'nda etkinlikler gün boyunca devam edecek.