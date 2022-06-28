Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Konya'ya giden sürücüsü öğrenilemeyen 42 SY 617 plakalı yolcu otobüsü, Kurubenzinlik mevkisinde devrildi.
Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaymaz hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz