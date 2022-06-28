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Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

28.06.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Konya'ya giden sürücüsü öğrenilemeyen 42 SY 617 plakalı yolcu otobüsü, Kurubenzinlik mevkisinde devrildi.

Kazada otobüste bulunan Mehmet Kaymaz hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

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