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Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

17.07.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İrfan Özdemir (47) idaresindeki 34 LP 0506 plakalı hafif ticari araç ile İlhan Erdemli (59) yönetimindeki 37 FA 447 plakalı otomobil, Kastamonu-Daday kara yolunun 20'inci kilometresinde çarpıştı.

Kazada, Kemal Erdemli (70) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile Lüftiye Özdemir (70), Mücella Özdemir (42), Nazife Demirel (39), Sueda Yıldırım (16) ve Ömer Seyfullah Yıldırım (12) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İlhan Erdemli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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trafik kazası Kastamonu ölü yaralı

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