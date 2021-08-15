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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor

15.08.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine seyyar köprü yapılıyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirildi.

Bölgeye tırlarla getirilen seyyar köprüler, asker ve DSİ personeli tarafından vinçlerle Ezine Çayı üzerine yerleştiriliyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı üzerine seyyar köprü inşa ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine çayı üzerine köprü inşa ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine çayı üzerine köprü inşa ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine çayı üzerine köprü inşa ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine çayı üzerine köprü inşa ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine çayı üzerine köprü inşa ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine çayı üzerine köprü inşa ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine çayı üzerine köprü inşa ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine çayı üzerine köprü inşa ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine çayı üzerine köprü inşa ediliyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine çayı üzerine köprü inşa ediliyor
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Kastamonu Bozkurt

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