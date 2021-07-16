Kavun dolması nasıl yapılır? İşte kavun dolması tarifi ve malzemeleri...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar kavun dolması için yarıştı. Üçlü düelloların yapıldığı yarışmanın yeni bölümünde yapılan kavun dolmasının tarifi merak ediliyor. Peki kavun dolması nasıl yapılır?

Kavun dolması nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar kavun dolması için yarıştı. Sevilen yarışmada üçlü düellolar yapılmaya devam ediliyor. Kavun dolması tarifi yarışma sonrası araştırılmaya başlandı.

Kavun dolması malzemeleri neler? 1 adet kavun 250 gr koyun-dana karışık kıyma 1 fincan pirinç 1 çay kaşığı biberiye 1 çay kaşığı kişniş 2 çay kaşığı tuz 2 çay kaşığı karabiber 1 kaşık zeytinyağı 1 büyük boy soğan 1 kaşık tereyağı 2 kaşık zeytinyağı 2 yemek kaşığı badem 2 yemek kaşığı çam fıstığı 2 yemek kaşığı kuş üzümü

Kavun dolması tarifi ve yapılışı Kavun dolması için kavun sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesin ve çekirdekleri temizleyip ve içini bir miktar oyun. Bademleri sıcak suda bekleterek kabukları soyun. Tavada zeytinyağında hafif kızdırın, badem ve fıstıkları güzelce kavurun.

Kuş üzümlerinin saplarını temizleyin, üzümleri yıkayın. Pirinci yıkayın, 5 dakika kadar haşlayın.