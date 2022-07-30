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Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

30.07.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Batman'da kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Batman Çayı kenarındaki kayalıklarda bir köpeğin yaralı şekilde mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, botla köpeğin olduğu kayalıklara geldi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan köpek, botla Batman Çayı kenarına getirildi.

Yaralı köpek, Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
Batman kayalık

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