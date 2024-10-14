Kayıp oğlunu öldürdü mü? Müge Anlı'da çelişkili ifadeler veren adam kafaları karıştırdı! Ünlü sunucuyu kızdırdı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için yardım istedi. Hacer Hanım'ın iddiaları şaşkına çevirdi. 14 yaşında Seyfi Birbir adlı bir adamla evlendirilen Hacer Çıranoğlu, bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu. Eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirten kadın çocuklarını bırakarak baba evine dönmek zorunda kaldığını ifade etti. Anne Hacer, eski kocasının 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı tanımadığı birine verdiğini söyledi.