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Kayıp oğlunu öldürdü mü? Müge Anlı'da çelişkili ifadeler veren adam kafaları karıştırdı! Ünlü sunucuyu kızdırdı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
14.10.2024 17:00
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Çıranoğlu, kayıp oğlunun peşine düşmüştü ve eski eşiyle ilgili iddialarda bulunmuştu. Canlı yayında eski eş Seyfi Birbir'in çelişkili ifadeleri kafaları karıştırdı. Müge Anlı ve Hacer Hanım, öz oğlunu öldürme ihtimali üzerinde durdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hacer Çıranoğlu, oğlu Serdar'ı aramak için yardım istedi. Hacer Hanım'ın iddiaları şaşkına çevirdi. 14 yaşında Seyfi Birbir adlı bir adamla evlendirilen Hacer Çıranoğlu, bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu. Eşi tarafından şiddete maruz kaldığını belirten kadın çocuklarını bırakarak baba evine dönmek zorunda kaldığını ifade etti. Anne Hacer, eski kocasının 4 yaşındaki oğlu Serdar'ı tanımadığı birine verdiğini söyledi.

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"ÖZ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ" İDDİASI...

Canlı yayına gelen iddiaların odağındaki bana Seyfi Birbir, önce çocuğunu kime verdiğini hatırlamadığını söyledi daha sonra da Serdar'ı 1994 veya 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini itiraf etti.

Çocukla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını söyleyen Müge Anlı, Seyfi Bilir'e gerçekleri anlatması konusunda ısrarcı oldu. Bilir, Her şeyi anlattım. Gerçeği daha fazla düşünmek istemiyorum. Fuara bıraktım." dedi.

MÜGE ANLI'YI KIZDIRDI!

MÜGE ANLI'YI KIZDIRDI!

Anlı "Senin amacın 'Fuarı anlatayım. Nasılsa bunlar da bulamazlar. İş kapanır'. Eğer bizi başından savacağını zannediyorsan yanılıyorsun." yanıtını verdi.

Israrların ardında da Seyfi Bilir, "Belki 1996 yılıdır." diye söyleyince Anlı çileden çıktı: "Karar ver. Hangi yıl? Senin yüzünden şimdi de gidip 1996 gazetelerine bakacağım. Bari bir ay söyle..." dedi.

Eski eşi Hacer de "El kadar çocuklarımı dövüyordun. Onun küçücük kalbinden ne olur? Yanlışlıkla mı öldürdün?" diye sorunca kafalar karıştı.

Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı
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